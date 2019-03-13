FİNANS

Diş tedavisinde "düşük seviyeli lazer" dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

Türk mühendis ve doktorlar tarafından yerli olarak geliştirilen "düşük enerji seviyeli lazer" cihazı, diş çekimi, implant gibi işlemler sonrası iyileşme, çene eklemi, diş sıkması, ağız içi aft ve ülserlerin tedavisinde kullanılıyor - Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı İlker Görür: - "Bu yılın başında resmi izinlerini aldığımız cihazı, diş hekimlerinin hizmetine sunduk"

MEHMET FATİH ERDOĞDU/ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk mühendis ve doktorlar tarafından yerli olarak geliştirilen "düşük enerji seviyeli lazer" cihazı, diş çekimi, implant gibi işlemler sonrası iyileşme, çene eklemi, diş sıkması, ağız içi aft ve ülserler dahil çeşitli sorunların tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı İlker Görür, AA muhabirine, dünyada yaygın olarak kullanılan lazer ışığıyla tedavi yönteminin Türkiye'de pek bilinmediğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde "çene cerrahisi" doktorası yaparken lazer ışığının iyileşmeyen yaralardaki faydasını gördükten sonra amcaları Dr. Abdürrahim Görür ve Mühendis Recep Görür ile daha düşük seviyeli lazer tedavisine olanak sağlayan "GRR Low Level Laser" cihazını üretmeye karar verdiklerini belirten Görür, üretimlerini yerli yazılımla gerçekleştirdiklerini bildirdi. Görür, "Bu yılın başında resmi izinlerini aldığımız cihazı, diş hekimlerinin hizmetine sunduk." dedi.

Genellikle vücut için tasarlanan lazer cihazının, çene eklemi tedavisinde ilk kez kullanıldığını vurgulayan Görür, bu cihazla yüz ve çene cerrahisinde lazerden yararlanmaya imkan sağladıklarını dile getirdi.

Dr. Abdürrahim Görür'ün, lazeri kesici, yanıcı ve buharlaşma özelliklerinin yanı sıra yara, kırık ve fıtık tedavilerinde kullandığına dikkati çeken İlker Görür, "Ben de lazerden çene eklemi tedavisinde yararlandım. Bu benim doktora tezimdi. Şu anda da 'düşük seviyeli lazer' tedavisine olanak sağlayan cihaz, diş hekimlerince kullanılabiliyor." diye konuştu.

- "Yan etkisi tespit edilmedi"

Görür, cihazın diş çekimi, implant gibi işlemler sonrası iyileşme, çene eklemi, diş sıkması, ağız içi aft ve ülserlerin tedavisinde kullanılabildiğini bildirdi.

Uykuda diş sıkması olarak tanımlanan "bruksizm" hastalığının hemen hemen herkeste görüldüğüne işaret eden Görür, "Düşük enerji seviyesinde lazer uygulanınca hem sıkma seviyesi azalıyor hem de hastanın ağrıları geçiyor. Bu tedavinin şu anda bilinen hiçbir yan etkisi tespit edilmedi." ifadelerini kullandı.

Görür, ocak ayında resmi izinleri alınan "GRR Low Level Laser" cihazının, diş tedavisinin yanı sıra ortopedi, fizik tedavi, spor yaralanmaları ve ağrı tedavilerinde kullanılabileceğini anlattı.

Tedaviyle hücrelerin özel ışık ve frekansla daha fazla ATP üretmesinin sağlandığını belirten Görür, ATP artışı ile DNA ve proteinin, yaranın daha hızlı iyileşmesini sağladığını kaydetti.

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Çene Cerrahisi düşük seviyeli lazer tedavisi İlker Görür

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