"Dış ticaret açığı 8 ayda yüzde 61,3 düştü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "İhracattaki yükselişle eş zamanlı şekilde yaşanan ithalattaki azalma da dış ticaret açığını yılın ilk 8 ayında yüzde 61,3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara çekti." ifadesini kullandı

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracatın ağustosta da yükselişini sürdürdüğünü ve yüzde 1,69'luk artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, ithalatın da düşüşünün sürdüğünü bildirdi.

Dış ticaret açığının yüzde 9,.88 azalışla 2 milyar 376 milyon dolara düştüğünü aktaran Çetinkaya, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7'ye gerilediğini, söz konusu oranın 2018 Ağustos'ta 83,1 olduğunu anımsattı.

Çetinkaya, ocak-ağustosta ihracatın yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın 8 aylık periyotlarda bir rekor olduğunu belirterek, 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine adım adım yaklaştıklarını bildirdi.