FİNANS

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 10:18 | Son Güncelleme

Döviz kurlarının sert yükseldiği Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 daralarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Döviz kurlarının sert yükseldiği Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 daralarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı da yıllık bazda yüzde 69.1'den, yüzde 83.6'ya yükseldi.
TÜİK verilerine göre;
“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat Ağustos’ta Temmuz’a göre yüzde 2.2 artarken, ithalat yüzde 8 azaldı ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat Ağustos’ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 arttı, ithalat yüzde 10.6 azaldı.
“Avrupa Birliği’ne (AB) yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara geriledi. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında yüzde 45.3 iken, bu yıl yüzde 45.4’e yükseldi.
“Almanya’ya yapılan ihracat Ağustos’ta 1 milyar 118 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 900 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 648 milyon dolar ile Irak ve 637 milyon dolar ile ABD takip etti.
“Rusya'dan yapılan ithalat, Ağustos ayında 1 milyar 551 milyon dolar olurken, Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 447 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 277 milyon dolar ile Almanya ve 920 milyon dolar ile ABD izledi.” (Tablo)

Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı (2)

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