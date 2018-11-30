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Dış ticaret açığı Ekim’de yüzde 93.8 geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul, 30 Kasım (DHA)

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