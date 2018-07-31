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Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Cari işlemler açığının en önemli bileşenlerinden olan dış ticaret açığı, ihracatın ithalattan daha hızlı artmasına bağlı olarak, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 düşüşle 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı Haziran’da yüzde 9.1 azaldı

İstanbul, 31 Temmuz (DHA)- Cari işlemler açığının en önemli bileşenlerinden olan dış ticaret açığı, ihracatın ithalattan daha hızlı artmasına bağlı olarak, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.1 düşüşle 5 milyar 497 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1.3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolara, ithalat yüzde 3.8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolara yükseldi. Böylece, ithalatın ihracatı karşılama oranı bir önceki yılın Haziran ayında yüzde 68.5 iken bu yıl 70.2’ye yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış değerlere göre; ihracat Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2.1, ithalat yüzde 5.5 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış değerlere göre ise; ihracat Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8, ithalat yüzde 3.3 azaldı.
Türkiye ihracatını en fazla Avrupa Birliği’ne (AB) yaparken, Türkiye’nin AB’ye ihracatı bir önceki yılın Haziran ayına göre yüzde 6.4 artışla 6 milyar 630 milyon dolar oldu.
AB’nin ihracattaki payı bir önceki Haziran ayında yüzde 47.5 iken, bu yıl AB’nin ihracat payı yüzde 51.2 oldu.
Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 308 milyon dolarla Almanya olurken bu ülkeyi 882 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya ve 627 milyon dolarla ABD takip etti.
Haziran ayında ithalat yapılan ülke ise 1 milyar 838 milyon dolarla Çin olurken, 1 milyar 794 milyon dolarla Rusya ikinci, 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya üçüncü ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD dördüncü oldu.

(Tablo)

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