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Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

Deniz Kılınç/ İstanbul, 28 Haziran (DHA) - Türkiye'nin dış ticaret açığı Mayıs ayında, yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs’ta yıllık bazda ihracat yüzde 12.1 artarken, ithalat yüzde 19.3 azaldı.İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttığı Mayıs ayında, ithalatın da yüzde 4.1 azalmasıyla, bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76.5 düşüşle, 1 milyar 838 milyon dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 Mayıs ayındaki yüzde 64.6 düzeyinden Mayıs 2019’da yüzde 89.7'ye yükseldi.TUİK verilerine göre, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 12.1 artışla 15 milyar 981 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 19.3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolara geriledi.

İhracat yüzde 8.1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mayıs ayında geçen aya göre ihracat yüzde 8.1 artarken, ithalat yüzde 4.1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 artarken, ithalat yüzde 19.7 azaldı.
TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken Almanya’yı sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar oldu ve Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD izledi.

İmalat sanayi ürünlerinin ithalattaki payı yüzde 75.2 oldu

Mayıs ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94.8 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı da yüzde 3.4 olarak hesaplandı. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75.2 olurken bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 15 olarak hesaplandı.Genel ticaret sistemine göre ihracat Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar, ithalat ise yüzde 20.1 azalarak 18 milyar 541 milyon dolar olarak hesaplandı. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 90.6 oldu. (Tablo)

Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi (2)

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