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Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında, yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 30 Mayıs (DHA) - Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında, yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Nisan’da yıllık bazda ihracat yüzde 4.6 artarken, ithalat yüzde 15.1 azaldı.
İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.6 arttığı Nisan ayında, ithalatın da yüzde 15.1 azalmasıyla, bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55.6 düşüşle, 2 milyar 982 milyon dolara geriledi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da Mart ayındaki yüzde 87.9 düzeyinden Nisan’da yüzde 82.9'a indi.
TUİK verilerine göre, Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 4.6 artışla 14 milyar 480 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 15.1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolara geriledi.
Dış ticaret hacmi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 daralarak 34 milyar 423 milyon dolar düzeyinden, 31 milyar 942 milyon dolara geriledi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan ayında geçen aya göre ihracat yüzde 3.8, ithalat da yüzde 2.4 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.5 artarken, ithalat yüzde 17.9 azaldı.
TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat Nisan ayında 1 milyar 243 milyon dolar olurken, Almanya’yı sırasıyla 819 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 777 milyon dolar ile İtalya ve 754 milyon dolar ile Irak takip etti.
Bu dönemde Rusya'dan yapılan ithalat, Nisan ayında 1 milyar 861 milyon dolar olarak hesaplanırken, Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 458 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 454 milyon dolar ile Almanya ve 925 milyon dolar ile ABD izledi.
Nisan ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı da yüzde 3.2 olarak hesaplandı. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75.5 olurken bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 12.9 olarak hesaplandı.
Genel ticaret sistemine göre ihracat Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artışla 15 milyar 267 milyon dolar ithalat da yüzde 14.8 azalarak 18 milyar 73 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 84.5 oldu. (Tablo)

Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)Dış ticaret açığı Nisan’da yüzde 55.6 azaldı (2)

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