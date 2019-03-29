Dış ticaret açığı Şubat’ta 2 milyar 134 milyon dolara geriledi (2)

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İstanbul, 29 Mart (DHA) - Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarken, ithalat ise yüzde 16.9 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.1 düşüşle, 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığı’nın Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, 2019 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre;

- İhracat, yüzde 3.4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar,

- İthalat, yüzde 16.9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar ve

- Dış ticaret hacmi, yüzde 3.78 azalarak 29 milyar 320 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Şubat ayındaki 6 milyar 78 milyon dolar düzeyinden, yüzde 63.1 düşüşle 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Şubat ayındaki yüzde 69.4’ten, yüzde 86.4’4 yükseldi.

En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 225 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 857 milyon dolarla İngiltere ve 815 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 577 milyon dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 1 milyar 371 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 347 milyon dolarla Almanya izledi. (Tablo)

