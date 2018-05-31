FİNANS

"Dış ticaret açığının artış trendinde dengelenme başlamış olabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 13:11 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı nisanda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükselirken, Avrupa Birliği'ne ihracattaki artış hızı dikkati çekti - AA Finans Analisti ve Ekonomist Bürümcekçi: - "TÜİK tarafından açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler, trend göstergesi olan üç aylık ortalama dış ticaret açığının yıllıklandırılmış değerinin 80,5 milyar dolar düzeyine iyileştiğini yansıtarak, manşet verilerin henüz yansıtmadığı dengelenme hareketinin başladığını gösterdi." - Halk Yatırım Araştırma Direktörü Tokalı: - "Ekonomi yönetiminin altın ithalatında planladığı kısıtlayıcı önlemler ve para politikasında sıkılaşma adımlarının iç talepte neden olacağı yavaşlama nedeniyle, dış açıktaki artış hızının ikinci yarıda hız kaybedeceği beklentimizi koruyor ve yıl sonunda dış ticaret açığının 81 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz."

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, dış ticaret açığının yükseliş trendinde, manşet verilerin henüz yansıtmadığı dengelenme hareketinin başlamış olabileceğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı nisanda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükselirken, Avrupa Birliği'ne (AB) ihracattaki artış hızı dikkati çekti.

AB'ye ihracat nisanda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, bu dönemde en fazla ihracat ve ithalatın yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya'nın ardından Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı diğer ülkeler, İngiltere, İtalya ve Fransa olarak sıralandı. 2017'nin nisan ayında yüzde 44,8 olan AB'nin toplam ihracattaki payı da bu yıl yüzde 50,7'ye yükseldi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi son 12 aylık dış ticaret açığının 86,6 milyar dolar ile Haziran 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını kaydederek, "OVP’de dış ticaret açığının bu yılı 68,0 milyar dolar düzeyinde kapatacağı öngörülüyor. Ancak bu tahmin bu yıl ekim ayında büyük revizyona uğrayacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Dış ticaret dengesinin, enerji ve altın grubunu olumsuz etkilediğini söyleyen Bürümcekçi, altın ihracatının nisan ayında geçen yıla göre düşük gerçekleşmesi ve altın ithalatının da 1 milyar 356 milyon dolar olması ile yine net ithalatçı konumuna gelindiğini kaydetti.

\

- "Cari denge nisanda 5,3 milyar dolar açık verebilir"

Haluk Bürümcekçi, enerji ve altın dışı yıllık açığın da 37,2 milyar dolarla Temmuz 2015’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ettiğine değinerek, "TÜİK tarafından açıklanan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler, trend göstergesi olan üç aylık ortalama dış ticaret açığının yıllıklandırılmış değerinin 80,5 milyar dolar düzeyine iyileştiğini yansıtarak, manşet verilerin henüz yansıtmadığı dengelenme hareketinin başladığını gösterdi." dedi.

İthalat alt gruplarından gelen sinyallerin, yatırımlar ve üretim açısından ılımlı, iç talep açısından olumsuz bir tablo çizdiğini ifade eden Bürümcekçi, sermaye malı ithalatının önceki yedi ayda olduğu gibi yıllık bazda artışının, hızı yavaşlasa da devam ettiğini söyledi.

Bürümcekçi, sanayi üretimi açısından öncü olan enerji ve altın hariç ara malı ithalatının önceki aya göre gerilediğini, yıllık bazda ise yüzde 6,4 ile sınırlı artış gösterdiğini belirterek, bu verinin, nisan ayı sanayi üretiminin yüzde 4-5 civarı artacağı beklentisi üzerinde risklerin dengeli olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

İhracatçı birliklerinin öncü verilerinden izlenildiği kadarıyla mayıs ayı altın hariç ihracat verisinin yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 artabileceğini tahmin eden Bürümcekçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, enerji ithalatının olumsuz etkisi gözlenmeye devam edilecektir. Buna karşılık, altın ticareti kaynaklı baz etkisi lehte bulunmaktadır. Daha net bir görünümü 4 Haziran’da açıklanacak gümrük verilerinden edinmeyi bekliyoruz. Dış ticaret verisinden sonra, nisan ayında cari denge 5,3 milyar dolar açık verebilir diye düşünmekteyiz. Geçen yılın aynı ayında cari denge 3,7 milyar dolar açık vermişti."

\

- "Petrol fiyatları, enerji ithalatının yüksek kalacağına işaret ediyor"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise enerji ve altın ithalatının, dış açıkta baskı yaratmaya devam ettiğini belirtti. Nisan ayında dış ticaret açığının beklentileriyle uyumlu olduğunu dile getiren Tokalı, geçen yılın ilk yarısında 59 milyar doların altına inen 12 aylık dış ticaret açığının, takip eden dönemde yükseliş trendine girmesiyle bu yılın nisan sonunda 86,7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti.

Tokalı, yıllık açığın baz etkisiyle ilk yarı sonuna kadar 86-87 milyar dolar bandında kalmasını beklediğini ifade ederek, "Bununla birlikte enerji maliyetindeki artışın devam etmesine karşın, ekonomi yönetiminin altın ithalatında planladığı kısıtlayıcı önlemler ve para politikasında sıkılaşma adımlarının iç talepte neden olacağı yavaşlama nedeniyle, dış açıktaki artış hızının ikinci yarıda hız kaybedeceği beklentimizi koruyor ve yıl sonunda dış ticaret açığının 81 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Altın ithalatında yüksek seviyelerin nisanda korunduğuna, enerji ithalatının ise 3,12 milyar dolar seviyesine gerilediğine değinen Tokalı, petrol fiyatlarındaki mevcut seyrin enerji ithalatının yüksek kalacağına işaret ettiğini söyledi.

Tokalı, altın ve enerji hariç dış açıktaki artış eğiliminin korunmasına karşın, artış hızının daha makul seviyelerde devam ettiğini belirterek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Nisanda aylık bazda ihracatta yaşanan azalışa karşılık ithalat tarafındaki azalışın daha ılımlı kalması nedeniyle, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 67,5’e gerilediğini, 12 aylık verilerde ise kısmen yatay kaldığını görüyoruz."

PARTNERUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınızUfak kulübenin olduğu yer... Çok şaşıracaksınız
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflar
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dış ticaret TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

Her daireye bir otopark! Yeni dönem başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.