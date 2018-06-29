"Dış ticaret açığının düşüş trendine girmesi bekleniyor"

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Türkiye'nin dış ticaret açığı mayısta beklentiler doğrultusunda 7,76 milyar dolara çıkarken, analistler, yılın ikinci yarısında dış ticaret açığında dengelenme ve düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 14 milyar 306 milyon dolara, ithalatı yüzde 5,5 artışla 22 milyar 65 milyon dolara ulaştı. Böylece, mayısta dış ticaret açığı 7,76 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 64,8 oldu.

Analistler, dış ticaret açığının yılın ikinci yarısında düşüş trendine girebileceğini belirterek, son verilerin ardından cari işlemler açığının da mayısta önceki aya göre sınırlı da olsa gerileyebileceğini tahmin ediyor.

AA muhabirine konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık dış ticaret açığının 87,1 milyar dolarla Haziran 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Orta Vadeli Program'da öngörülen yıllık 68 milyar dolarlık dış ticaret açığı tahmininin ekimde revize edilebileceğini ifade etti.