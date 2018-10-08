Ticaret Bakanlığı İhracat Beklenti Endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 6,4 puan azalarak 111,6 seviyesinde gerçekleşti. İthalat Beklenti Endeksi ise 13 puan düşerek 100,1 oldu.

Ticaret Bakanlığı, yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, dördüncü çeyrekte geçen çeyreğe göre 6,4 puan azaldı. Yılın üçüncü çeyreğinde 118 olan endeks, dördüncü çeyrekte 111,6 seviyesine geriledi. Söz konusu endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 12,1 puan düşüş gösterdi.

Dördüncü çeyrekte İhracat Beklenti Endeksi'ni "Şu Anda Kayıtlı İhracat Sipariş Düzeyi" yayılım endeksi negatif etkilerken diğer yayılımların 100'den büyük olması sebebiyle endeksi pozitif etkilediği görüldü.

- İthalat Beklenti Endeksi de geriledi

İthalat Beklenti Endeksi, yılın dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre 13 puan azaldı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 113,1 olan endeks, dördüncü çeyrekte 100,1 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 12,7 puan azalış kaydetti.

İthalat Beklenti Endeksi'ni "Birim İthalat Fiyatı Beklentisi" yayılımı pozitif etkilerken, diğer yayılımlar endekse negatif yansıdı.

