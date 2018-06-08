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Dış ticaret endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,8 arttı - Nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracat miktar endeksi yüzde 0,2, ithalat miktar endeksi de yüzde 7,2 yükseldi

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 7,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 7,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 yükseldi.

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4, yakıtlarda yüzde 25,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 8,6 arttı.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 7,8 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,5, yakıtlarda yüzde 22,4 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 4,8 arttı.

- İhracat miktar endeksi arttı

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 yükseldi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 6,2 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,4, yakıtlarda yüzde 39 azaldı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 7,2 yükseldi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 8 artarken, yakıtlarda yüzde 5,2 düşüş yaşandı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, martta 151,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 azalarak nisanda 147,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 artarak nisan ayında 149,1 oldu.

Martta 146 olan ithalat miktar endeksi nisanda yüzde 0,6 azalarak 145,1 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın nisan ayında 133,1 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 7,1 yükselişle bu yılın nisan ayında 142,6 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2017'de 105,3 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın nisan ayında 0,1 puan azalarak 105,2'ye düştü.

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret endeksleri nisan t Türkiye İstatistik Kurumu

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