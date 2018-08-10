Dış ticaret endeksleri

İhracat miktar endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 düşüş gösterdi. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,5 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 0,4, yakıtlarda yüzde 24,4 azaldı. İhracat miktar endeksi 2018 yılı ikinci çeyrekte 2017 yılı ikinci çeyreğine göre yüzde 1,6 azaldı.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,6, yakıtlarda yüzde 34,9 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 1,3 yükseldi. \

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 6,9 artış gösterirken, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükseldi.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 yükseldi. Endeks bu yıl ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 10 geriledi. Endekste geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,2, yakıtlarda yüzde 0,7 artış gerçekleşirken, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayinde yüzde 7,2 düşüş kayıtlara geçti.

Söz konusu endeks 2018 yılı ikinci çeyrekte geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 1,7 azaldı.

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- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, mayısta 149,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,3 azalarak haziranda 147,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın haziran ayında 156,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5 azalarak haziran ayında 148,8'e geriledi.

Mayısta 140,6 olan ithalat miktar endeksi haziranda yüzde 5,7 azalışla 132,6 olarak kaydedildi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın haziran ayında 144,7 olan ithalat miktar endeksinin yüzde 8,9 azalarak bu yılın haziran ayında 131,8 olduğu görüldü.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2017'de 107,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, bu yılın haziran ayında 3 puan azalarak 104,1'e düştü. Dış ticaret haddi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak 104 oldu.

