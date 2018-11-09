Dış ticaret endeksleri

İhracat miktar endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,2 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 12,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 26,7 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 2,6 artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 ve yakıtlarda yüzde 28,4 artarken, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,6 geriledi. \

Endeks, aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 28,5 arttı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 düştü.

İthalat miktar endeksi de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 düştü. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 25, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,1 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ağustosta 160,9 olan ihracat miktar endeksi, eylülde yüzde 1,4 artışla 163,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın eylül ayında 139,7 olan ihracat miktar endeksi, bu yılın eylül ayında yüzde 16,9 artarak 163,4'e ulaştı.

Ağustosta 121,2 olan ithalat miktar endeksi, eylülde yüzde 1 azalışla 119,9'a geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın eylül ayında 149,1 olan ithalat miktar endeksi, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,4 azalarak 117,1'e indi.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Eylül 2017'de 106,6 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5 puan azalarak bu yılın eylül ayında 101,6'ya düştü.

