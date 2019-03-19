Dış ticaret endeksleri

İhracat miktar endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda yüzde 11,9 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,2, yakıtlarda yüzde 65,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7 düşüş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,1 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 düşüş gösterirken, yakıtlarda yüzde 1,8 arttı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,7, yakıtlarda yüzde 16,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 düştü.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 24,9 azaldı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 29,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 25,2 azalırken, yakıtlarda yüzde 4,1 arttı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Aralık 2018'de 157,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,7 artarak ocakta 162,8'e ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 129 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,9 artışla Ocak 2019'da 144,4 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aralık ayında 110,2 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 6,9 artışla bu yılın ocak ayında 117,9'a yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Ocak 2018'de 145 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,3 azalarak, bu yılın ocak ayında 108,3 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ocak 2018'de 104,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 2,5 puan azalarak ocak ayında 101,6 olarak kayıtlara geçti.

