Dış ticaret endeksleri

İhracat miktar endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 148,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,2 düşüş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 1,2 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 düşüş gösterirken, yakıtlarda yüzde 4,8 arttı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 5,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 düştü.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 15,9 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 31,5, yakıtlarda yüzde 2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,9 geriledi.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Ocak 2019'da 162,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,1 azalarak şubatta 160,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın şubat ayında 139,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10,3 artışla Şubat 2019'da 153,6 olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak ayında 118,5 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 2,1 artışla şubat ayında 121 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Şubat 2018'de 132,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 16 azalarak, bu yılın aynı ayında 111,4 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Şubat 2018'de 107,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak şubat ayında 101,7 olarak kayıtlara geçti.

