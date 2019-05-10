Dış ticaret endeksleri

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,4 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 düşüş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, mart ayında yıllık bazda yüzde 1,7 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalırken, yakıtlarda yüzde 7,8 arttı.

İhracat birim değer endeksi bu yılın birinci çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5, yakıtlarda yüzde 0,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,7 düştü.

İhracat miktar endeksi 2019'un birinci çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 arttı.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 16,3 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,5 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 22,7 gerilerken, yakıtlarda yüzde 2,6 arttı.

İthalat miktar endeksi bu yılın birinci çeyreğinde 2018'in ilk çeyreğine göre yüzde 18,9 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Şubat 2019'da 161,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,9 artarak martta 165,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın mart ayında 161,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 10 artışla Mart 2019'da 177,4 olarak gerçekleşti.

Bu yılın şubat ayında 121,2 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,5 azalışla mart ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Mart 2018'de 148,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14,6 azalarak, bu yılın aynı ayında 127 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2018'de 105,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi 4,8 puan azalarak mart ayında 101 olarak kayıtlara geçti.

Dış ticaret haddi, 2019'un birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak 101,3 oldu.

