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Dış ticaret endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 7,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,8 azaldı - İhracat miktar endeksi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 12,6 geriledi

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 7,1, ithalat birim değer endeksi yüzde 2,8 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,6, yakıtlarda yüzde 2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 düştü.

İthalat birim değer endeksi, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,8 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,7 azalırken, yakıtlarda yüzde 3,1 arttı.

- İhracat miktar endeksi yükseldi

İhracat miktar endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,9, yakıtlarda yüzde 165,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,7 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 12,6 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,5 ve yakıtlarda yüzde 9,1 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Mart 2019'da 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 azalarak, nisanda 161,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın nisan ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 8,8 artışla Nisan 2019'da 161,8 olarak gerçekleşti.

Bu yılın mart ayında 120,7 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla nisan ayında 120,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Nisan 2018'de 142,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 14,5 azalarak, bu yılın aynı ayında 121,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2018'de 105,2 olarak elde edilen dış ticaret haddi 4,8 puan azalarak nisan ayında 100,4 olarak kayıtlara geçti.

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