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Dış ticaret endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 10:27 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 4,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,7 azaldı - İhracat miktar endeksi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9, ithalat miktar endeksi yüzde 19,7 geriledi

İhracat birim değer endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 4,8, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,7 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,8, yakıtlarda yüzde 14,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 düştü.

İthalat birim değer endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 3,7 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7, yakıtlarda ise yüzde 4,2 azaldı.

- İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 geriledi. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4 imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,6 azalırken, yakıtlarda yüzde 66,2 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 19,7 azalış gösterdi. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 31,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 12,9 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,8 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, Mayıs 2019'da 174,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 15,9 azalarak, haziranda 146,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın haziran ayında 148,8 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,3 azalışla Haziran 2019'da 143,9 olarak gerçekleşti.

Bu yılın mayıs ayında 116,8 olan ithalat miktar endeksi ise yüzde 0,6 azalışla haziran ayında 116,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Haziran 2018'de 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 12,9 azalarak, bu yılın aynı ayında 114,9 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Haziran 2018'de 104,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 1,2 puan azalarak, bu yılın haziran ayında 102,9 olarak kayıtlara geçti.

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