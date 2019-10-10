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Dış ticaret endeksleri

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,2 azaldı - İhracat miktar endeksi, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3, ithalat miktar endeksi yüzde 7 arttı

İhracat birim değer endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, ithalat birim değer endeksi yüzde 5,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,7 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 19,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 düştü.

İthalat birim değer endeksi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,7, yakıtlarda 12 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 geriledi.

- İhracat miktar endeksi

İhracat miktar endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 89,8, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 7 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,2, yakıtlarda yüzde 7,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,8 azaldı.

- Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, temmuzda 167,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,9 azalarak ağustosta 164,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ağustos ayında 156,6 olan ihracat miktar endeksi, yüzde 1,6 artarak bu yılın aynı ayında 159,1 olarak gerçekleşti.

Bu yılın temmuz ayında 124,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 azalarak ağustosta 123 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Ağustos 2018'de 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5,2 artarak, bu yılın aynı ayında 119,1 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ağustos 2018'de 101,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 1,7 puan artarak bu yılın aynı ayında 103,5'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
ağustos 2019 dış ticaret endeksleri Türkiye İstatistik Kurumu

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