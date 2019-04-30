Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - İthalat ve ihracattaki gerilemelere bağlı olarak, Türkiye'nin aylık dış ticaret hacmi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.58 daraldı.

İhracatın bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 azaldığı Mart ayında, ithalatın da yüzde 17.8 azalmasıyla, dış ticaret açığı yüzde 63.7 düşüşle, 2 milyar 137 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72.6'dan yüzde 87.9'a yükseldi.

Türkiye istatsitik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre, Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre;

- İhracat, yüzde 0.4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar,

- İthalat, yüzde 17.8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar ve

- Dış ticaret hacmi, yüzde 10.58 azalarak 33 milyar 108 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ise, 2018 yılı Mart ayındaki 5 milyar 855 milyon dolar düzeyinden, yüzde 63.7 düşüşle 2 milyar 137 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Mart ayındaki yüzde 72.7’den, yüzde 87.9’a yükseldi.

Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde3.9 olurken, imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74.5 oldu. Mart ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.7 oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 403 milyon dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 855 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 827 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke 1 milyar 969 milyon dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 1 milyar 615 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 405 milyon dolarla Çin izledi. (Tablo)



