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Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 10:53 | Son Güncelleme

Dış ticaret haddi Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki 106.8 puan düzeyinden beş puan düşüşle, 101.8 oldu.

Dış ticaret haddi Ağustos ayında 101.8’e geriledi

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Dış ticaret haddi Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayındaki 106.8 puan düzeyinden beş puan düşüşle, 101.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ağustos ayında 106.8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, beş puan azalarak, 2018 yılı Ağustos ayında 101.8 oldu. Dış ticaret haddi Temmuz ayında 103.3 düzeyindeydi.
Verilere göre, ihracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0.6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0.3 ve yakıtlarda yüzde 29.3 arttı.
TÜİK verilerine göre:
“İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1.0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10.3 ve yakıtlarda yüzde 32.1 artarken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.2 azaldı.
“İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.0 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0.8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22.2, yakıtlarda yüzde 11.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.9 azaldı.
“İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 13.2, yakıtlarda yüzde 19.2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 28.3 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.0 arttı.
“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Temmuz ayında 155.3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3.4 artarak, Ağustos ayında 160.5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; bir önceki yılın aynı ayında 144.9 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7.8 artarak, Ağustos ayında 156.2 oldu.
“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Temmuz ayında 129.2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 5.7 azalarak, Ağustos ayında 121.8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; bir önceki yılın aynı ayında 138.3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 18.2 azalarak, Ağustos ayında 11.,1 oldu. (Tablo)

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