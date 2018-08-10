Dış ticaret haddi Haziran’da 104.1’e yükseldi

İstanbul, 10 Ağustos (DHA)
Gram altın 231 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte altında son durum
Cari açık, 10 ayın en düşüğünde
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Edremit Körfezi'nde doluluk yüzde 100'e yaklaştı! Şimdiden yer kalmadı