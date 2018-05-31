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Dış ticaret istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolar oldu - Nisanda dış ticaret açığı ise yüzde 35,6 yükselerek 6 milyar 685 milyon dolara çıktı

Türkiye'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artarak 13 milyar 869 milyon dolara, ithalatı yüzde 15,6 artışla 20 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 13 milyar 869 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 15,6 yükselerek 20 milyar 554 milyon dolar oldu.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 72,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 67,5'e geriledi.
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- Ocak-nisan dönemi

Yılın dört ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalatı yüzde 20,8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 56,2 artarak 27 milyar 416 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,7 oldu.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret istatistikleri ihracat Türkiye İstatistik Kurumu

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