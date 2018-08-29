Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalatı yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara düştü.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 58,7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70,2'ye yükseldi.

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- Ocak-temmuz dönemi

Ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 96 milyar 272 milyon dolara, ithalatı yüzde 10,2 artışla 143 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17,4 yükselerek 46 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,3 oldu.

(Sürecek)

