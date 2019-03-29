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Dış ticaret istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolara geriledi - Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 26 milyar 783 milyon dolara yükseldi - Genel ticaret sistemine göre de ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar, ithalat ise yüzde 19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalatı yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan şubat ayına ve ocak-şubat dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 13 milyar 593 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 16,9 azalarak 15 milyar 727 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalışla 2 milyar 134 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 69,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 86,4'e yükseldi.

- Ocak-şubat dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 26 milyar 783 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 22,4 düşüşle 31 milyar 398 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69 azalarak 4 milyar 615 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 14 milyar 308 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 19,2 azalarak 16 milyar 56 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 71,2 azalışla 1 milyar 748 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,1 olarak gerçekleşti.

(Sürecek)

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Dış ticaret istatistikleri şubat TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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