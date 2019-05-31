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Dış ticaret istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolara geriledi - Dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-nisanda döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 56 milyar 705 milyon dolara yükseldi - Genel ticaret sistemine göre de ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 15 milyar 267 milyon dolar, ithalat ise yüzde 14,8 azalarak 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı nisanda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan ayına ve ocak-nisan dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalışla 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55,6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 67,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,9'a yükseldi.

- Ocak-nisan dönemi

Türkiye'nin ihracatı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artarak 56 milyar 705 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 19,4 düşüşle 66 milyar 482 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 64,4 azalışla 9 milyar 777 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artarak 15 milyar 267 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 14,8 gerileyerek 18 milyar 73 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 2 milyar 805 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Dış ticaret istatistikleri ihracat ithalat mart Türkiye İstatistik Kurumu

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