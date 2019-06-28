Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mayıs ayına ve ocak-mayıs dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artışla 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19,3 azalışla 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mayıs ayında yüzde 64,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 89,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 8,1 artarken, ithalat yüzde 4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12 artış, ithalat yüzde 19,7 azalış kaydetti.

- Ocak-mayıs dönemi