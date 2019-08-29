Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 70 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,2, ithalat da yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı.

- Ocak-temmuz dönemi