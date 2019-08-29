FİNANS

Dış ticaret istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 10:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolara geriledi - Dış ticaret açığı, temmuzda yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara yükseldi - Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 160 milyon dolara ulaştı, ithalat yüzde 8,5 düşüşle 18 milyar 351 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 46,9 azalarak 3 milyar 192 milyon dolara indi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 70 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,2, ithalat da yüzde 4,6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat ise yüzde 9,1 azaldı.

- Ocak-temmuz dönemi

Türkiye'nin ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 artarak 98 milyar 852 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 18,3 düşüşle 116 milyar 918 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 61,4 azalışla 18 milyar 67 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde yüzde 8,2 düşüşle 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 46,4 gerileyerek 3 milyar 337 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,7 olarak belirlendi.

(Sürecek)

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyorBin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor
Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliğiTürkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
geçici dış ticaret istatistikleri ihracat ithalat Ticaret Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.