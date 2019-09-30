FİNANS

Dış ticaret istatistikleri (1)

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara çıktı - Dış ticaret açığı, ağustosta yüzde 1,2 yükselerek 2 milyar 500 milyon dolar oldu - İhracat, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 111 milyar 258 milyon dolara yükseldi - Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 13 milyar 161 milyon dolar olurken, ithalat yine 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı, 1,2 yükselerek 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 83,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 0,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

- Ocak-ağustos dönemi

Türkiye'nin ihracatı, ocak-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 111 milyar 358 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 16,4 düşüşle 131 milyar 939 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 58,2 azalışla 20 milyar 581 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,4 olarak hesaplandı.

- Genel Ticaret Sistemi'ne göre dış ticaret

Genel Ticaret Sistemi'ne göre de ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 yükselerek 13 milyar 161 milyon dolar oldu. İthalat ise bu dönemde aynı kalarak 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu ayda dış ticaret açığı yüzde 8,7 gerileyerek 2 milyar 406 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 olarak belirlendi.

(Sürecek)

İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattıİsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yattı
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruzBakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz
Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldiBakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağustos Dış ticaret istatistikleri ocak-ağustos Ticaret Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

Bakan Pakdemirli: Fidan üretimi, son 16 yılda ortalama 350 milyona yükseldi

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı sayısını artırmaktan geçiyor (2)

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

TSPB/Keler: Sermaye piyasalarını geliştirmenin yolu yatırımcı tabanını büyütmekten geçiyor

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

Intercity/Vural Ak: Otomotiv üreticilerini hedef kitlesiyle buluşturuyoruz

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.