Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara çıktı, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ağustos ayına ve ocak-ağustos dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Buna göre, ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 1,5 artışla 15 milyar 24 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde dış ticaret açığı, 1,2 yükselerek 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın ağustos ayında yüzde 83,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azalırken, ithalat yüzde 0,4 artış gösterdi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

- Ocak-ağustos dönemi