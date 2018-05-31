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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde en fazla ihracat ve ithalat yapılan ülke Almanya oldu

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 44,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,7 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere, 784 milyon dolarla İtalya ve 690 milyon dolarla Fransa izledi.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 891 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 779 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 85 milyon dolarla ABD takip etti.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,4 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.

Nisanda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,2 olurken, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,2, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.

- Ocak-nisan dönemi

Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarak 55 milyar 29 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 82 milyar 446 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 56,2 artış göstererek, 27 milyar 416 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,7 oldu.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret ihracat TÜİK

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