Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 44,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,7 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artarak 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 366 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 852 milyon dolarla İngiltere, 784 milyon dolarla İtalya ve 690 milyon dolarla Fransa izledi.

İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 978 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 891 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 779 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 85 milyon dolarla ABD takip etti.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,4 iken orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 38,4 olarak gerçekleşti.