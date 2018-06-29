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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:32 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat gerçekleştirilen ülke ise Çin oldu

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 45 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 50,9 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 artarak 7 milyar 287 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 357 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 885 milyon dolarla İtalya, 858 milyon dolarla İngiltere ve 759 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ilk sırayı 2 milyar 80 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 18 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 732 milyon dolarla Rusya ve 1 milyar 439 milyon dolarla İngiltere takip etti.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre mayısta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,1 iken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,2 olarak gerçekleşti.

Mayısta, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,2, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 11,5, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,8 olarak kayıtlara geçti.

- Ocak-mayıs dönemi

Yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 69 milyar 309 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 17,2 artışla 104 milyar 511 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 41,4 artış göstererek, 35 milyar 202 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 66,3 oldu.

(Bitti)

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geçici dış ticaret istatistikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mayıs TÜİK

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