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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 10:24 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolara yükseldi - Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat gerçekleştirilen ülke ise Çin oldu

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yıl haziranda yüzde 47,5 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,2 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarak 6 milyar 630 milyon dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 882 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya ve 627 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 838 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 794 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 793 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 149 milyon dolarla ABD izledi.
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- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Teknoloji yoğunluğuna göre haziranda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,3 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,2 iken, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 37,6 olarak kayıtlara geçti.

Haziranda, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,6, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42,6 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
AB Dış ticaret istatistikleri Ticaret Bakanlığı TÜİK

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