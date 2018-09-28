Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yıl ağustosta yüzde 45,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 45,4 oldu.

AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolara düştü.

Almanya, 1 milyar 118 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 900 milyon dolarla Birleşik Krallık, 648 milyon dolarla Irak ve 637 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 551 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 447 milyon dolarla Çin, 1 milyar 277 milyon dolarla Almanya ve 920 milyon dolarla ABD izledi.

- Yüksek teknolojili ürünlerin payı

Ağustosta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 2,9, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 30,5 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 13,3, orta-yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 41,1 olarak hesaplandı.

(Bitti)

