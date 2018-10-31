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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 artarak 7 milyar 322 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan eylül ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın eylül ayında yüzde 49,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 50,6 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,4 artışla 7 milyar 322 milyon dolar oldu.

Almanya, 1 milyar 421 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 56 milyon dolarla İngiltere, 816 milyon dolarla İtalya ve 719 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 721 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 510 milyon dolarla Çin, 1 milyar 413 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolarla ABD izledi.
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- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 198 milyon 519 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 313 milyon 787 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Eylülde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 694 milyon 658 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 741 milyon 599 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78 oldu. Eylülde yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,5 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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