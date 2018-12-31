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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 31.12.2018 10:25 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya gerçekleştirildi, en fazla ithalat ise Rusya'dan yapıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 49,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 49,8 olarak kayıtlara geçti.

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,9 artarak 7 milyar 730 milyon dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 430 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 983 milyon dolarla Birleşik Krallık, 871 milyon dolarla İtalya ve 855 milyon dolarla Irak takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 756 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 566 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 391 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 107 milyon dolarla ABD izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 430 milyon 640 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 486 milyon 389 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 449 milyon 19 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 953 milyon 141 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu. Kasımda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,4 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Dış ticaret istatistikleri ihracat TÜİK

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