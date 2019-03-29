Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak, 6 milyar 946 milyon 370 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın şubat ayında yüzde 51,9 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,1 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-şubat döneminde ise yüzde 52,1 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 51,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı ve 6 milyar 946 milyon 370 bin dolara yükseldi.

Almanya, 1 milyar 225 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla Birleşik Krallık, 815 milyon dolarla İtalya, 741 milyon dolarla İspanya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 577 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 371 milyon dolarla Çin, 1 milyar 347 milyon dolarla Almanya ve 842 milyon dolarla ABD takip etti.