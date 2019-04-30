FİNANS

Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 7 milyar 540 milyon 270 bin dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak, 7 milyar 540 milyon 270 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mart ayında yüzde 51,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,7 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-mart döneminde ise yüzde 51,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 50,3 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı ve 7 milyar 540 milyon 270 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 403 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 855 milyon dolarla Birleşik Krallık, 827 milyon dolarla İtalya, 782 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 969 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 615 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 405 milyon dolarla Çin ve 940 milyon dolarla ABD takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 450 milyon 721 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 455 milyon 818 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Martta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 708 milyon 751 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 782 milyon 4 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-mart döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 6 milyar 537 milyon 208 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 3 milyar 989 milyon 957 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 11 milyar 2 milyon 452 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 4 milyar 993 milyon 442 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 olarak hesaplandı.

(Bitti)

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldıDış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dış ticaret istatistikleri mart TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Gözyaşlarıyla anlatmıştı

Dilber Ay'ın acılarla dolu hayat hikayesi! Gözyaşlarıyla anlatmıştı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

O parayı geri alabilirsiniz!

O parayı geri alabilirsiniz!

Kritik veriler öncesi dolar güne nasıl başladı?

Kritik veriler öncesi dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Dış ticaret hacmi Mart'ta yıllık bazda yüzde 10.58 daraldı

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 4.6 artışla 4.63 milyar dolar (2)

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

Sichuan Havayolları’nın İlk seferde Çinli hostesler şov yaptı

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

Garanti Bankası'ndan ekonomiye 323 milyar lira katkı

Garanti Bankası'ndan ekonomiye 323 milyar lira katkı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.