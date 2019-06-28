Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 7 milyar 576 milyon 795 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın mayıs ayında yüzde 51 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 arttı ve 7 milyar 576 milyon 795 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 467 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarla Birleşik Krallık, 784 milyon dolarla ABD izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 890 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 623 milyon dolarla Çin, 1 milyar 619 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolarla ABD takip etti.