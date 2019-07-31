Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın haziran ayında yüzde 51,2 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,4 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-haziran döneminde yüzde 51,4 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 azalarak 5 milyar 693 milyon 285 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Almanya, 1 milyar 74 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 685 milyon dolarla Birleşik Krallık, 640 milyon dolarla Fransa, 613 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 537 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 276 milyon dolarla Çin, 1 milyar 192 milyon dolarla Almanya ve 919 milyon dolarla ABD takip etti.