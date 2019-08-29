Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 7 milyar 417 milyon 182 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın temmuz ayında yüzde 48,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,9 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 51 düzeyinde hesaplanırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak belirlendi. AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı ve 7 milyar 417 milyon 182 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 379 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 91 milyon dolarla Birleşik Krallık, 770 milyon dolarla Irak ve 741 milyon dolarla Fransa takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 90 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 728 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 663 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi.