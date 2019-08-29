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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 7 milyar 417 milyon 182 bin dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 7 milyar 417 milyon 182 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan temmuz ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın temmuz ayında yüzde 48,7 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,9 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-temmuz döneminde yüzde 51 düzeyinde hesaplanırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,4 olarak belirlendi. AB'ye yapılan ihracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 arttı ve 7 milyar 417 milyon 182 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 379 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 91 milyon dolarla Birleşik Krallık, 770 milyon dolarla Irak ve 741 milyon dolarla Fransa takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 90 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 728 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 663 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 324 milyon dolarla ABD izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 548 milyon 252 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 441 milyon 675 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Temmuzda en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 423 milyon 141 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 2 milyar 67 milyon 4 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-temmuz döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 15 milyar 545 milyon 303 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 9 milyar 479 milyon 11 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 24 milyar 406 milyon 455 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 12 milyar 410 milyon 960 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 17,1 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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AB'nin ihracattaki payı Dış ticaret istatistikleri Temmuz 2019

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