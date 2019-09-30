Dış ticaret istatistikleri (2)

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 6 milyar 21 milyon 849 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 45,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,1 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 50,3 düzeyinde hesaplanırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak belirlendi. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı ve 6 milyar 21 milyon 849 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 118 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 26 milyon dolarla Birleşik Krallık, 641 milyon dolarla Irak ve 617 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 30 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 422 milyon dolarla Çin, 1 milyar 271 milyon dolarla Almanya ve 823 milyon dolarla ABD izledi.