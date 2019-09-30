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Dış ticaret istatistikleri (2)

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 6 milyar 21 milyon 849 bin dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 6 milyar 21 milyon 849 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ağustos ayı geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ağustos ayında yüzde 45,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48,1 oldu.

AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 50,3 düzeyinde hesaplanırken, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,2 olarak belirlendi. AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı ve 6 milyar 21 milyon 849 bin dolara çıktı.

Almanya, 1 milyar 118 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 26 milyon dolarla Birleşik Krallık, 641 milyon dolarla Irak ve 617 milyon dolarla ABD takip etti.

İthalatta ise ilk sırayı 2 milyar 30 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 422 milyon dolarla Çin, 1 milyar 271 milyon dolarla Almanya ve 823 milyon dolarla ABD izledi.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 462 milyon 108 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 214 milyon 961 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Ağustosta en fazla ithalat yapılan fasıl 3 milyar 284 milyon 697 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 496 milyon 385 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-ağustos döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 17 milyar 6 milyon 814 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 10 milyar 691 milyon 339 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 27 milyar 691 milyon 152 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 13 milyar 907 milyon 145 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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