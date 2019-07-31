Dış ticarete enerji desteği

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP KAHVECİ - AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, dış ticaret dengesini enerji grubunun olumlu etkilediğini belirterek, "Enerji ve altın dışı yıllık denge 12,9 milyar dolar fazla verdi. Bu, 2001 krizinde görülen fazlanın bile çok üzerinde oldu." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 14,3 azalarak 11 milyar 82 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 259 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 42,5 gerileyerek 3 milyar 177 milyon dolara indi.

Bu sonuçlarla yılın ilk yarısında ihracat 83 milyar 716 milyon dolar, ithalat 98 milyar 566 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece dış ticaret 14 milyar 849 milyon dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 azaldı.

Ülke grupları bazında bakıldığında, ocak-haziran döneminde 28 üyeli Avrupa Birliği'ne 41 milyar 398 milyon dolarlık ihracata karşın 33 milyar 485 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu da Avrupa Birliği ülkelerine 7 milyar 909 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini ortaya koydu. Aynı dönemde Türkiye Serbest Bölgelerinde yaklaşık 460 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildi.