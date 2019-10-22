Dış ticareti geliştirmek için eğitimde iş birliği

Törende konuşan Pekcan, dünyanın ticaret savaşları, korumacılık önlemleri ve Brexit'ten kaynaklanan değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu süreçte küresel ekonominin hızla daraldığını belirterek alışagelmiş pazarlardaki küresel ticaretin yavaşlaması sebebiyle de Türk ihracatçılarının kendilerine mutlaka yeni pazarlar bulmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu yeni pazarlara donanımlı iyi eğitilmiş gençlerle beraber ulaşılacağına inandıklarını dile getiren Pekcan, "Yeni pazarlarda uluslararası dış ticaret mevzuatına, ticaret hukukuna, ticaretin finansmanı konularına, yeni pazarların diline, kültürüne, alışkanlıklarına, talep ve beklentilerine hakim donanımlı yetişmiş gençlerimize ihtiyacımız var." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülecek "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında yetişen kalifiye insan kaynağı sayesinde hem dış ticaretteki bağların güçleneceğini hem de ihracatın artmasına ve ekonominin büyümesine katkı sağlanacağını bildirdi.

Pekcan, sadece mal ticaretinin değil hizmet ticaretinin de büyük bir ekonomi olduğuna dikkati çekerek "Türk dizileri de tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı pazarlarda Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'da çok ciddi talep görüyor ve izleniyor. Bu diziler de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar, telif hakları kapsamında da dağıtılıyorlar, bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına giriyor. Bütün bu sektörlerde çalışmamız için nitelikli eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bunun yanında e-ticaret, e-pazarlama yöntemlerinin gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, küçük ve mütevazı işletmelerin de e-ticaretten faydalandığını söyledi.

Pekcan, lojistiğin ve dış ticaretin finansmanının başlı başına bir uzmanlık alanı olduğuna işaret ederek "İlgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içinde yer almalarını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber her türlü eğitim desteğini vereceğiz. Türkiye'nin toplam dış ticareti 391 milyar dolar, buna hizmet ticaretini de eklediğimizde 462 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Buralarda iyi eğitimli gençlerimize çok çok ihtiyacımız var." değerlendirmelerinde bulundu.