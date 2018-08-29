Dış ticarette dengelenme eğilimi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Ekonomistler dış ticaret açığının, enerji maliyetlerindeki yükselişe karşın gerileme eğiliminde hareket ettiğini belirterek, dış ticaretteki dengelenmenin temmuzda da devam ettiğini kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14,1 milyar dolar oldu, ithalat ise yüzde 6,7 azalarak 20,1 milyar dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret açığı da yüzde 32,6 azalarak 5,98 milyar dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi dış ticaret açığının temmuzda 5,98 milyar dolar ile geçen yılın aynı ayının altında gerçekleştiğini belirterek, geçen yılın aynı ayında 8,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı verildiğini anımsattı.

Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracatın 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 6,85 milyar dolara çıktığını belirten Bürümcekçi, "Böylece, son 12 aylık dış ticaret açığı belirgin şekilde gerileyerek 83,7 milyar dolar oldu. OVP’de dış ticaret açığının bu yılı 68,0 milyar dolar düzeyinde kapatacağı öngörülüyordu, ancak bu tahmin, açığın düşüş eğilimine geçmesine rağmen yeni OVP’de büyük revizyona uğrayacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.