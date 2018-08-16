İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, yabancı yatırımcılara büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, "Temel olarak Türkiye'nin ne yaptığının iyi dinlenmesi gerek. Dışarıdan bir sermaye katkısına ihtiyaç yok ama gerekirse yabancı da yerli de getirir. Türkiye önemli bir pazar. Böyle bir piyasada olmamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Leblebici, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde piyasalarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Piyasa mekanizmasının, alınan tedbirlerle çalışır hale getirildiğini ve normale dönüldüğünü belirten Leblebici, "Açıkçası bu tür kur ataklarında uygulanması gereken bir kural seti var ve o uygulandı. Sistemin ihtiyacı olan likidite sağlandı ve normale dönüldü." ifadelerini kullandı.

Leblebici, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve diğer unsurlar tarafından alınan önlemlerle sistemin çalışır hale geldiğini ve doğru fiyatın ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Oluşan kur seviyesini ekonomik sebeplerle açıklamak mümkün değil. Spekülatif bir atak yaşadık. Adeta bir köpük oluştu ve normalleşmesi gerekiyordu. Piyasa bunu normalleştirmeye başladı. Birtakım temel sorunlar olmasına rağmen uygulanan temel doğrularla süreç yönetildi. Yaşanan dalgalanmanın geçmiş dalgalanmalarla alakası yok. Borç yapımız sağlam ve temel ekonomik göstergelerde problem yok. Fiyatlar anormal seviyelere gitti. Elbette kendi problemlerimiz var, enflasyon yüksek ama onların da kendi kural setleri var ve onlar da kendi kural setleriyle düzelecektir."