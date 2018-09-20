Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Açılış konuşmasını yapan Foreks CEO'su Serra Berkol, Fintech alanındaki gelişmeleri değerlendirerek, hayatın her alanına dokunan inovasyon dalgasının tüm sektörleri hızla etkisi altına aldığına, dijitalleşme alanında birlikte kat edilecek çok yol olduğuna ve bu hizmetleri sunarken yazılım alanında genç bir ekibe yatırım yaptıklarına değindi.

Berkol, "Geçen yıl olduğu gibi bugün de Foreks ailesi olarak teknolojiyi nasıl yorumluyoruz?. Yazılım kalitemizi nasıl artıyoruz?. Mühendislik kültürümüzün temellerinde neler yatıyor? Sizlere şeffaf bir şekilde anlatacağız. Fintech alanındaki gelişmeleri aktarırken Foreks'in vizyonunu değerlendiriyor olacağız. Foreks 28 yıllık köklü bir firma, gençler bizim için çok değerli, yeni jenerasyonun değişen alışkanlıklarını, teknolojiye ve finansa en iyi şekilde uyarlamak hedefimiz. Kendimizi sadece bir ürünle ya da rekabetle değil, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı pencereler açan vizyoner bir kimlikle hareket eden çözüm ortağınız olarak tanımlıyoruz. Hedefimiz tecrübelerimizi her türlü platforma taşımak ve birlikte gerçekleştireceğimiz yeni projeleri dünya klasmanında, tercih edilen çözümlere dönüştürmek. Bu da ülkemize, eğitime ve genç akıllarımıza sahip çıkmakla olacaktır" dedi.

"TÜRKİYE'DE YAZILIM LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENİYOR"

Foreks Genel Müdür Yardımcısı Fatmanur Arıcı ise, Türkiye'nin geleceğinde dijitalleşme olduğuna dikkat çekti. Arıcı, "Türkiye'de yazılım lokomotif görevi üstlenmeye başladı. Dünya devi firmalar inanılmaz bütçeler açıklıyor. Yazılım alanında yaptıkları yatırımlarla gelişen bu ivmenin Türkiye içinde kurtarıcı görev olduğuna inanıyorum. Kendi içimizde sürekli 'yeni neler yapabiliriz' onu konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğinde yazılım mutlaka var. Buna inandığımız içinde genç arkadaşlara yatırım yapıyoruz, eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Geliştirilen her ürün bizim işimizi kolaylaştırmak için yapılıyor. Dijitalleşme aslında zamanımızı daha iyi kullanmamıza dönük olarak gerçekleşiyor" diye konuştu.