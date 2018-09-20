FİNANS

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 15:20 | Son Güncelleme

Fintech alanında faaliyet gösteren yazılım firması Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.

İSTANBUL, (DHA) - Fintech alanında faaliyet gösteren yazılım firması Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Amazon işbirliğiyle ikincisi gerçekleştirilen Discover Fintech 2018 etkinliğinde, Türkiye finans dünyasının önde gelen banka, aracı kurum ve şirketleri İstanbul'da bir araya geldi. Katılımcılar, Fintech alanında gelinen son noktayı ve gelecek yenilikleri konuştu. Finans dünyasında faaliyet gösteren firmalara yeni veri iletim mimarileri, Cloud, Big Data alanında gelişen son teknoloji trendleri ve hayata geçirilen örnek uygulamalar gösterildi. Ayrıca finans dünyasında yeni nesil çözüm ortağı olmanın gereksinimleri de konuşuldu. Açılış konuşmasını yapan Foreks CEO'su Serra Berkol, Fintech alanındaki gelişmeleri değerlendirerek, hayatın her alanına dokunan inovasyon dalgasının tüm sektörleri hızla etkisi altına aldığına, dijitalleşme alanında birlikte kat edilecek çok yol olduğuna ve bu hizmetleri sunarken yazılım alanında genç bir ekibe yatırım yaptıklarına değindi. FINTECH ALANINDAKİ GELİŞMELER AKTARILDI Berkol, "Geçen yıl olduğu gibi bugün de Foreks ailesi olarak teknolojiyi nasıl yorumluyoruz?. Yazılım kalitemizi nasıl artıyoruz?. Mühendislik kültürümüzün temellerinde neler yatıyor? Sizlere şeffaf bir şekilde anlatacağız. Fintech alanındaki gelişmeleri aktarırken Foreks'in vizyonunu değerlendiriyor olacağız. Foreks 28 yıllık köklü bir firma, gençler bizim için çok değerli, yeni jenerasyonun değişen alışkanlıklarını, teknolojiye ve finansa en iyi şekilde uyarlamak hedefimiz. Kendimizi sadece bir ürünle ya da rekabetle değil, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı pencereler açan vizyoner bir kimlikle hareket eden çözüm ortağınız olarak tanımlıyoruz. Hedefimiz tecrübelerimizi her türlü platforma taşımak ve birlikte gerçekleştireceğimiz yeni projeleri dünya klasmanında, tercih edilen çözümlere dönüştürmek. Bu da ülkemize, eğitime ve genç akıllarımıza sahip çıkmakla olacaktır" dedi. "TÜRKİYE'DE YAZILIM LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENİYOR" Foreks Genel Müdür Yardımcısı Fatmanur Arıcı ise, Türkiye'nin geleceğinde dijitalleşme olduğuna dikkat çekti. Arıcı, "Türkiye'de yazılım lokomotif görevi üstlenmeye başladı. Dünya devi firmalar inanılmaz bütçeler açıklıyor. Yazılım alanında yaptıkları yatırımlarla gelişen bu ivmenin Türkiye içinde kurtarıcı görev olduğuna inanıyorum. Kendi içimizde sürekli 'yeni neler yapabiliriz' onu konuşuyoruz. Türkiye'nin geleceğinde yazılım mutlaka var. Buna inandığımız içinde genç arkadaşlara yatırım yapıyoruz, eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Geliştirilen her ürün bizim işimizi kolaylaştırmak için yapılıyor. Dijitalleşme aslında zamanımızı daha iyi kullanmamıza dönük olarak gerçekleşiyor" diye konuştu. "ALTYAPIYA CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK" Son dönemde teknolojiye olan yatırımların arttığını söyleyen Arıcı, "Yazılım sektörü de birçok sektörü etkiliyor, dinamikleri belirliyor. Biz de neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, yıllar önce başladığımız bir yolculuk bütün verileri, altyapıyı cloud’a (bulut bilişim) taşıyarak yeni teknolojiyi müşterilerimizle tanıştırmak istedik. Bankalar ve aracı kurumlar bizim ekranları yoğun bir şekilde kullanıyordu, o yoğunluğa göre teknolojik alt yapının güçlü olması gerekiyordu. O gücü sağlamak için alt yapıya ciddi yatırımlar yaptık. Son kullanıcıdaki teknolojik anlamdaki yükü minimuma indirdik" ifadelerini kullandı. "HEDEFİMİZ MÜŞTERİLERİN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK" Arıcı, "Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca teknolojiyi çalışıp, yatırım yapıp, müşterilerimize uyarlamak, taleplerini karşılamak. Bu amaçla yeni ne var? Sektör nereye gidiyor? Biz sektör oyuncuları için neler yapabiliriz? Bu soruları hep birlikte değerlendirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

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