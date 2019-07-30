GAZİANTEP (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvanların kesiminin yasaklanması gerek. Ayrıca 30 bin ton civarında et kaybına neden olan erken kuzu kesiminin engellenmesi, erken buzağı ölümlerine çözüm bulunması, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların yetiştirilmesinin desteklenmesini istiyoruz." dedi.

Eroğlu, bir otelde düzenlenen birliğin Gaziantep Bölge Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, daha önce Samsun ve İzmir'de düzenledikleri toplantının üçüncüsünü bugün hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplantıya Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kütahya, Mersin, Hatay, Adıyaman, Niğde, Karaman, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri ve Elazığ'dan temsilcilerin katıldığını ifade eden Eroğlu, toplantıda hayvan sağlığı, refahı, ıslah ve beslenmesi, hayvancılık politikaları ve sonbaharda yapılacak 3. Tarım Şurası gibi sektörü yakından ilgilendiren konuların ele alınacağını bildirdi.

Ülke hayvancılığında çeşitli parametreler değerlendirilerek mutlaka acil, kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamalarının hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti: