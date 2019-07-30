FİNANS

"Dişi hayvanların kesiminin yasaklanması gerek"

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu: - "Hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvanların kesiminin yasaklanması gerek. Ayrıca 30 bin ton civarında et kaybına neden olan erken kuzu kesiminin engellenmesi, erken buzağı ölümlerine çözüm bulunması, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların yetiştirilmesinin desteklenmesini istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvanların kesiminin yasaklanması gerek. Ayrıca 30 bin ton civarında et kaybına neden olan erken kuzu kesiminin engellenmesi, erken buzağı ölümlerine çözüm bulunması, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların yetiştirilmesinin desteklenmesini istiyoruz." dedi.

Eroğlu, bir otelde düzenlenen birliğin Gaziantep Bölge Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, daha önce Samsun ve İzmir'de düzenledikleri toplantının üçüncüsünü bugün hayata geçirdiklerini söyledi.

Toplantıya Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Kütahya, Mersin, Hatay, Adıyaman, Niğde, Karaman, Van, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri ve Elazığ'dan temsilcilerin katıldığını ifade eden Eroğlu, toplantıda hayvan sağlığı, refahı, ıslah ve beslenmesi, hayvancılık politikaları ve sonbaharda yapılacak 3. Tarım Şurası gibi sektörü yakından ilgilendiren konuların ele alınacağını bildirdi.

Ülke hayvancılığında çeşitli parametreler değerlendirilerek mutlaka acil, kısa, orta ve uzun vadeli üretim planlamalarının hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hayvancılığın tarımın içinde bir alt sektör olarak değerlendirilmesi, dünya gerçeklerine uymayan kronik bir yanlıştır. Bu noktada tarım için hayvancılık değil, hayvancılık için tarım yapan ülkelerin hayvancılıkta söz sahibi olduklarını, hayvancılıktan ekonomik kar sağlayan ülkelerde bitkisel üretimin, hayvansal üretime göre planlandığının görülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu anlamda 3. Tarım Şurası'nın bu kronik yanlıştan kurtulmaya vesile olmasını temenni ediyoruz. Hayvancılığın temel dinamiklerinden olan dişi hayvanların kesiminin yasaklanması gerek. Ayrıca 30 bin ton civarında et kaybına neden olan erken kuzu kesiminin engellenmesi, erken buzağı ölümlerine çözüm bulunması, bölgelere uygun etçi ve kombine ırkların yetiştirilmesinin desteklenmesini istiyoruz."

Gaziantep Valisi Davut Gül de veterinerlerin birer hekim olduğunu belirterek, çok büyük vicdani sorumluluk gerektiren veterinerlik mesleğinin daha kolay icra edilebilmesi için herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istedi.

Gaziantep-Kilis Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yunus Emre Özdede ise veterinerlerin son dönemlerde uğradıkları saldırılarla gündeme geldiğini hatırlatarak, bu konuda herkesin daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

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Davut Gül Gaziantep TVHB TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu Veteriner Yunus Emre ÖZdede

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