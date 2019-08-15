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DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre, Mayıs döneminde geniş̧ tanımlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyon 707 bin kişiden, 1 milyon 183 bin kişi artarak, 6 milyon 890 bin kişiye yükseldi.

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) hesaplamalarına göre, Mayıs döneminde geniş̧ tanımlı işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyon 707 bin kişiden, 1 milyon 183 bin kişi artarak, 6 milyon 890 bin kişiye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile İŞKUR verilerini değerlendiren DİSK-AR, geniş̧ tanımlı işsizlik oranını da yüzde 19.8 olarak hesapladı. Geniş tanımlı işsizlik, klasik dar tanım kapsamında yer alan işsizler yanında, "iş bulma umudunu yitiren işsizleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olan işsizleri, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanları" kapsıyor.
TÜİK'in verilerine göre, Mayıs 2018’de 3 milyon 136 bin olan mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsiz sayısı Nisan 2019’da 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bin kişiye yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı bir önceki yıla göre 3.4 puan artarak yüzde 13 oldu.
DİSK-AR açıklamasında, “Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyor. Mayıs 2018’de yüzde 10.6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2019’da yüzde 14’e yükseldi. Bu oran Nisan 2019’da yüzde 13.8 düzeyindeydi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 112 bin artışla 3 milyon 415 binden 4 milyon 527 bine yükseldi. Dolayısıyla tarım, turizm ve inşaat gibi sektörlerin mevsim etkileri hariç tutulduğunda, işsizliğin hem oransal hem de sayısal olarak tırmanmaya devam ettiği görülüyor. Mayıs 2019’da mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlikte Nisan 2019’a göre kısmi bir gerileme görünse de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlikteki artış devam ediyor” denildi ve şu bilgiler verildi:
“Tarım dışı işsizlikte de tırmanış devam diyor. Ücretsiz aile işçilerinin yoğun olduğu tarım sektörü hariç tutulduğunda işsizlikte sert bir artış gözleniyor. Mayıs 2018’de yüzde 12.6 olan mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik Mayıs 2019’da yüzde 16.2’ye yükseldi.
“DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş̧ tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2018’deki 5 milyon 707 binden Mayıs 2019’da 1 milyon 183 bin artışla 6 milyon 890 bin oldu. Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı Mayıs 2019’da yüzde 19.8 olarak hesaplandı.
“Ağustos 2018’den itibaren işsizliğin düzenli yükselişi en çok gençleri ve genç kadınları etkiledi. Mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği Mayıs 2018’e göre 6.0 puan artarak yüzde 19.5’ten yüzde 25.5’e yükseldi. Böylece her dört gençten biri işsiz durumdadır.
“Ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin (15-24 Yaş) sayısı Mayıs 2019’da 2 milyon 803 bin olarak tespit edildi.
“Mayıs 2018’de yüzde 12.4 olan kadın işsizliği 2.5 puan artarak Mayıs 2019’da yüzde 14.9 seviyesine yükseldi. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18.9’a tırmandı.
“Ekonomik kriz ve sanayi üretimi ile büyümedeki daralmaya paralel olarak istihdamda daralma devam ediyor. Dolayısıyla sadece işsizlik artmıyor istihdamda da büyük bir daralma yaşanıyor. Mayıs 2018’de 28 milyon 716 bin olan mevsim etsisinden arındırılmış istihdam 840 bin kişi azalarak Mayıs 2019’da 27 milyon 876 bine geriledi.
“İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı Haziran 2019’da 4 milyon 418 bin olarak açıklandı. Böylece İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK tarafından açıklanan ankete dayalı işsiz sayısının (mevsim etkisinden arındırılmamış) 261 bin üstüne çıkmış oldu.
“Mayıs 2018’de 3 milyon 415 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsiz sayısı Mayıs 2019’da 1 milyon 112 bin artarak 4 milyon 527 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3.4 puan artarak yüzde 14 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyor.
“Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik hem aylık hem yıllık olarak tırmanmaya devam ediyor. Mayıs 2018’de yüzde 10.6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2019’da yüzde 14’e yükseldi. Bu oran Nisan 2019’da yüzde 13.8 idi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 112 bin artışla 3 milyon 415 binden 4 milyon 527 bine yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik bir yılda yüzde 12.6’den yüzde 16.2’ye yükselirken, mevsim etkisinden arındırılmış genç işsizliği de bir yılda yüzde 19.5’ten yüzde 25.5’e yükseldi.
“Mayıs 2018’de 28 milyon 716 bin olan mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 840 bin kişi azalarak Mayıs 2019’da 27 milyon 876 bine geriledi. Krizin başladığı Ağustos 2018 ile Mayıs 2019 arasında istihdamdaki kayıp ise 967 bin oldu. Diğer bir ifadeyle kriz döneminde 967 bin kişi istihdam dışında kaldı veya işini kaybetti.
“Mevsim etkisinden arındırılmamış genç işsizliği 5.5 puan artarak yüzde 17.8’den yüzde 23.3’e yükseldi. Mevsim etkisinden arındırılmamış kadın işsizliği yüzde 12.4’ten yüzde 14.9’a yükselirken, genç kadın işsizliği yüzde 23.2’den yüzde 27’ye yükseldi. Tarım dışı genç kadın işsizliği ise en yüksek işsizlik türü oldu. Mayıs 2018’de yüzde 27.6 olan tarım dışı genç kadın işsizliği Mayıs 2019’da yüzde 31.7 oldu. NEET oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 2.1 puan artarak yüzde 24 olarak gerçekleşti. NEET’te kadınların oranı yüksekliğini koruyor. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 2 milyon 803 bin oldu.” (Grafik)

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttıDİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttıDİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttıDİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı bir yılda 1.18 milyon kişi arttı

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